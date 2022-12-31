Тест для девушек: какую стрижку вам точно нужно сделать в 2023 году

В мире существует огромное количество разнообразных причесок. Некоторые из них хорошо знакомы представителям разных народов и культур, другие же свойственны только представителям конкретных наций и за пределами своей страны могут показаться экзотическими, даже чересчур. Например, к числу последних относятся шиньоны мяо, которые время от времени, по большим праздникам, женщины этой народности надевают себе на голову. Казалось, что тут необычного - шиньонами пользуются во многих странах, однако у шиньонов этой группы народов есть своя особенность. Дело в том, что они сделаны из волос, которые женщины того или иного рода собирали на протяжении столетий. Если при расчесывании или мытье представительница народа мяо теряла волосы, она не выбрасывала их, а бережно собирала для шиньонов потомков. Вот такая необычная традиция, уходящая корнями в века. Неудивительно, что такие шиньоны получаются огромными и держатся на голове с помощью широких белых лент.

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