Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?

Цветы не только радуют глаз и обоняние человека. Они наделены глубоким символизмом. Например, эксперты в сфере эзотерики утверждают, что видеть во сне цветы - это неспроста. Нетрудно догадаться, что увядшие или искусственные бутоны не предвещают ничего хорошего. Первые свидетельствуют о том, что в вашей жизни наступил кризис, вторые - о грядущих неприятностях, возможной болезни, измене или обмане. Распускающийся цветок или бутон, напротив, говорит о готовности к благоприятным переменам, духовном возрождении. Это символ зарождающейся любви, так что стоит задуматься, уж не влюблены ли вы. Если во сне цветы дарите вы, а не вам, это говорит о подсознательном желании понравиться кому-то, продемонстрировать свою привлекательность и чувственность. Немаловажную роль играет цвет бутонов, которые вы видели во сне. Красный говорит о страсти, пробуждении сил и жизненной энергии, розовый - о кокетстве, желтый - об уверенности в себе и решительности. Цветы редкого фиолетового оттенка говорят о мистических событиях, которые произойдут в вашей жизни. Поэты часто сравнивают женщин с цветами. На какой прекрасный бутон похожи вы? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.

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