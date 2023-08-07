Тест для девушек: какой вы цветок?

Девушки и цветы - это практически синонимы. Известные поэты, воспевая женскую красоту, не раз проводили параллели то с бархатистыми лепестками роз, то с нежностью и изысканностью лилии, то с очаровательной простотой ромашки. Кроме того, любую даму очень просто порадовать, подарив ей букет. Даже редчайший цветок, обнаруженный в отдаленном индийском районе Анджау, назвали в честь одного из излюбленных женских атрибутов - “губной помадой”. Речь идет о растении Aeschynanthus monetaria Dunn, который в 2022 году обнаружили специалисты из организации ботаники Индии. В прошлый раз его видели сто лет назад, в 1912 году - тогда открытие совершил британский ботаник Стивен Данн, он же охарактеризовал редкое растение, которое по критериям Международного союза охраны природы попадало под классификацию “исчезающие”. А “губной помадой” его прозвали за то, что он в действительности похож на помадный стик и имеет яркий пурпурный окрас, а листья - зеленый. По словам экспертов, редкое растение цветет и плодоносит раз в году, в период с октября по январь. Хотите узнать, с каким цветком можно вас сравнить? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего нового теста.

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