Тест для девушек: какой вы цветок?

Сколько существует этот мир, столько же времени поэты, музыканты, художники и прочие творцы воспевают красоту женщин. Таким же вниманием, пожалуй, могут похвастаться только цветы. Нет ничего удивительного в том, что один из способов выразить свое восхищение даме - это преподнести ей букет. Этим жестом мужчина как будто бы говорит: “Ты прекрасна для меня так же, как эти цветы!” Тем, кто хочет сделать своей возлюбленной самый изысканный комплимент, стоит обратить свое внимание на редких представителей царства флоры. В число наиболее ценных видов входит пафиопедилум Ротшильда. Этот цветок произрастает лишь в одной точке земного шара - на горе Кинабалу, что расположена на острове Калимантан. Красивый цветок необычной формы впервые расцветает лишь спустя несколько лет после того, как даст побеги, а затем дарит миру свою красоту только раз в году. Чтобы подарить своей возлюбленной редчайший цветок, придется заплатить солидную сумму - если, конечно, есть такая возможность.

Специально для представительниц прекрасного пола мы подготовили цветочный тест. Ответьте на его вопросы и узнайте, с каким цветком вас можно сравнить.