Тест для девушек: какой у вас психотип?

Модные поветрия приходят и уходят, а стиль остается навсегда. Именно этого правила придерживаются многие знаменитости, которые придерживаются своей уникальной “линии поведения” в одежде. Каждый год редакторы газеты The New York Times выбирают самых стильных знаменитостей уходящего года - кто-то попадает в него регулярно, а кто-то оказывается дебютантом. В 2022 году, согласно выбору редакции, наилучшим вкусом среди звезд выделялась певица Рианна. Исполнительница хита про бриллианты была беременна, но интересное положение не помешало ей демонстрировать умопомрачительные фэшн-находки. На втором месте расположился актер Бен Аффлек, которому, по мнению The New York Times, воссоединение с певицей Дженнифер Лопес пошло на пользу - во всяком случае, его гардероб изменился к лучшему. Кроме того, в десятку знаменитостей, поразивших модных критиков своими нарядами, вошли теннисистка Серена Уильямс, актриса Флоренс Пью, рэпер Bad Bunny.

