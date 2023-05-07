Тест для девушек: какой подарок подходит именно вам?

Получать и преподносить подарки - очень приятно, не так ли? Каждый значимый праздник, будь то 8 Марта или Новый год, принято вручать близким людям презенты. Порой мы не задумываемся над тем, зачем, собственно, это делаем - что доставить положительные эмоции, из приверженности традициям, потому что все так делают? Подарки как социальный феномен на протяжении многих десятилетий исследуют социологи. Они выяснили, что в большинстве случаев поводы, по которым мы дарим подарки, можно разделить на три группы. Первая связана с поздравлением с ключевыми жизненными событиями - к ним относятся дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.д. Ко второй группе исследователи причисляют презенты, которые можно считать вкладом в развитие личных отношений. К ним можно отнести подарки без повода, которые преподносят друг другу влюбленные, друзья, родственники. Такие спонтанные дары призваны порадовать получателя и продемонстрировать, что он нам дорог. Наконец, к третьему типу относятся подарки для поощрения символического обмена - с деловыми партнерами, например.

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