Тест для девушек: какой обручальное кольцо вам идеально подойдет?

Если сегодня большинство модниц носят украшения просто так, красоты ради, то в старину кольцам, серьгам, браслетам и т.д. придавали сакральное значение. Особенное отношение, конечно же, было к обручальным кольцам, символизирующим собой союз двух любящих людей, крепкий брак, которому не страшно испытание временем. С “непростым украшением” связано множество примет и традиций, которые требовалось неукоснительно соблюдать. Так, например, до начала церемонии бракосочетания кольца мужа и жены необходимо было хранить не порознь, а в одном и том же месте, причем рядом, желательно - в одной коробочке. Категорически воспрещалось давать примерить обручальное колечко другому человеку. Существовало поверье, что украшение “считывает” чужую судьбу и может передать ее владельцу кольца впоследствии. Любопытно, что женам ювелиров приходилось заказывать себе венчальное кольцо и другого мастера. Согласно приметам, носить украшение, созданное супругом (или же супругой, если изготовлением ювелирных изделий занималась она), не к добру.

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