Тест для девушек: какой из Бондов мог бы стать вашим парнем?

Даже если вы по какому-то недоразумению ни разу не смотрели фильмов о Джеймсе Бонде, вы наверняка все равно знаете, что это за персонаж и каковы его отличительные особенности. Глядя на Бонда в кино, многие думают, что такой человек не мог существовать в реальности, однако автор серии книг об агенте 007 Ян Флеминг позаимствовал многие черты своего персонажа у действительно существовавшего человека. Прежде чем прославиться как писатель, Флеминг был английским разведчиком. Незадолго до выхода первой книги о Бонде “Казино Рояль” (1953) он был приставлен следить за принцем Бернардом Ван Липпе-Бистерфельдом”, который перешел из немекой службы разведки в английскую. Именно этот мужчина и стал прототипом Джеймса Бонда. Несмотря на то, что поначалу отношения между писателем и принцем были напряженными, они не доверяли друг другу, впоследствии стали лучшими друзьями. Флеминг признавался, что Бонд унаследовал от его товарища привычку пить “водку-мартини” - с непременной ремаркой “Взболтать, но не размешивать”, а также манеру представляться при знакомстве. “Бернард, принц Бернард”, - так говорил прототип героя.

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