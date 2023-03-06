Тест для девушек: какой героиней из «Игры престолов» вы могли бы быть?

В свое время сериал “Игра престолов” стал настоящей революцией на телевидении. Он показал, что телевизионное шоу по своим масштабам может превзойти блокбастеры, созданные для большого экрана, и обрести поклонников по всему земному шару. Экранизация фэнтези-саги Джорджа Мартина сделала популярными многих начинающих актеров и вдохнула новую жизнь в творчество уже известных знаменитостей, однако ее финал стал для фанатов настоящим разочарованием. Многие зрители не смогли смириться с концовкой, которую придумали для “Игры престолов” создатели, и изливали свое недовольство на просторах интернета. Один из британских сайтов даже организовал психологическую помощь для тех, кто слишком сильно расстроился из-за “слитого” финала. Все консультанты были профессиональными психологами, хорошо знакомыми с шоу, а потому могли поговорить со всеми страждущими и помочь им разобраться в своих чувствах от увиденного. Однако поддержка была не бесплатной - за тридцатиминутный сеанс разочарованным поклонником предлагалось заплатить 25 долларов, а часовой - вдвое больше.

Несмотря на неоднозначную концовку, “Игру престолов” все же можно любить и уважать за многогранных и ярких героев. Пройдите наш тест и узнайте, с какой из героинь шоу у вас есть общие черты.