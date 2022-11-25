Тест для девушек: какой диснеевский принц стал бы вашим идеальным партнером?

Как правило, в диснеевских мультфильмах главные роли отводятся все-таки принцессам - Белоснежке, Золушке, Ариэль, а потом уже принцам. В самом первом мультике студии, “Белоснежке” 1937 года, принц Фердинанд вовсе появляется буквально несколько раз: во-первых, в сцене, где он слушает пение принцессы и сразу же влюбляется в нее по уши, во-вторых, в сцене пробуждения Белоснежки от волшебного сна. В первоначальном варианте сценария роль принца Фердинанда была прописана гораздо масштабнее, однако из-за проблем с прорисовкой персонажа (на большинстве рисунков он получался сутулым) его экранное время пришлось сократить. Любопытно, что прототипом внешности принца был известный в 1930-х годах актер Дуглас Фэрбенкс, а прототипом для прорисовки стал танцор Льюис Хайтауэр. Выбор пал на него за “красивые и мускулистые ноги”. Он же, к слову, был партнером по танцам Марджори Чемпион - той самой девушки, с которой создатели мультфильма рисовали Белоснежку.

Если вы мечтаете о встрече с прекрасным, талантливым, обаятельным (нужное подчеркнуть) принцем, пройдите наш тест. Он подскажет, какой диснеевский герой стал бы твоим идеальным спутником жизни.