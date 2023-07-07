Тест для девушек: какое свадебное платье из сказки вам подойдет?

Свадебная церемония - это, пожалуй, одно из самых трогательных событий в жизни каждой девушки. Мечтать о том, как пройдет этот прекрасный день, будущие невесты начинают еще в юности. Конечно, с возрастом представления об идеальном торжестве неизбежно меняются. Особенно большое внимание уделяется платью невесты, ведь в этот день она должна блистать. Одни девушки с самого начала точно знают, какой фасон свадебного наряда хотели бы примерить в этот знаменательный день, другие до последнего не могут определиться. Стилисты советуют обратиться за вдохновением к классике кинематографа - многие наряды, появившиеся на экране, со временем приобрели статус культовых, и в том, чтобы повторить их на собственной свадьбе, нет ничего зазорного. Чего стоит платье, созданное модельером Юбером де Живанши для Одри Хепберн в фильме “Забавная мордашка”. Этот наряд из сатина и тюля с узкой талией и пышной юбкой прекрасно подойдет девушкам, которые похожи фигурой с Хепберн - он подчеркнет их женственность и нежность. Кстати, в реальной жизни актриса также выходила замуж в нарядах модного дома Givenchy.

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