Тест для девушек: какая из этих сказок напоминает вашу жизнь?

В детстве все мы любили сказочные истории. Кто-то отдавал предпочтение сказкам, наполненным приключениями, кому-то больше по душе были волшебные повествования про животных, но самой большой популярностью пользовались истории про прекрасных принцесс и принцев. Именно Рапунцель, Русалочка, Спящая Красавица и другие персонажи служили ролевой моделью для большинства девочек. Кто не любил послушать на ночь сказку в исполнении мамы или бабушки? Парадоксально, но ученые из Гарвардского университета (США) пришли к выводу, что воображение детей развивается лучше, если сказочные истории на ночь им читают представители сильного пола, дедушки или отцы. Исследователи попросили добровольцев - мам и пап - в течение года читать детям сказки перед сном. Как оказалось, к процессу чтения родители разного пола подходят по-разному. Если мамы больше времени уделяют конкретным вопросам (например, “Сколько персонажей на картинке?”), то папы стимулируют воображение и мышление ребенка абстрактными вопросами вроде “Смотри, какие фрукты. Помнишь, мы такие видели в магазине?” Кроме того, испытания показали, что речевые навыки также развивались быстрее у детей, взаимодействовавших с папами.

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