Тест для девушек: какая диснеевская принцесса могла бы быть вашей сестрой?

В декабре 2023 года исполнится ровно сто лет с момента основания анимационной студии Disney. Изначально это было скромное детище двух братьев, Уолтера и Роя Дисней, но со временем оно превратилось в настоящую фабрику чудес и сказок. Первой полнометражной мультипликационной картиной студии стала анимационная история “Белоснежка и семь гномов” (1937), созданная на основе сказки братьев Гримм. Любопытно, что большинство диснеевских историй о принцессах основываются на известных сказочных сюжетах - вслед за мультиком про Белоснежку на экраны вышли “Золушка” (1950), “Спящая красавица” (1959), “Русалочка” (1989) и другие. Любопытно, что из ряда героинь выбиваются Покахонтас и Мулан. Прототипом первой была реально существовавшая индейская принцесса Матоака, получившая прозвище Покахонтас (примерное значение “маленькая проказница”). А фундаментом сюжета мультфильма “Мулан” (что в переводе означает “магнолия”) стала средневековая китайская поэма о героине по имени Хуа Мулань, отправившейся на войну, заменив пожилого отца.

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