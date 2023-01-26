Тест для девушек: как вас на самом деле должны были назвать родители?

С давних пор выбору имени придавали особое значение. Считалось, что от того, как родители нарекли ребенка, будет зависеть его судьба, материальное благополучие, счастье в личной жизни и т.д. В наши дни мамы и папы уделяют куда больше внимания тому, насколько красиво звучит имя и как оно сочетается с фамилией и отчеством. Ученые из Бирмингемского университета решили выяснить, какие имена наиболее часто выбирают именно по его фонетической составляющей - их приятно произносить и слышать. Как оказалось, самым благозвучным именем считается София, а вслед за ним в рейтинге расположились имена на “Е” и “Э”: Эмили, Ева, Елена. Ласкающими слух признаны имена, которые появились на основе цветочных названий: Амелия, Лилия, Вайолет и другие. Среди мужских имен лидерами стали Исайя, Лео, Джулиан, кроме того, британцы в числе самых приятных для слуха перечислили имена членов королевской семьи, такие как Уильям и Джордж.

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