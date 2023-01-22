Тест для девушек: как вас должны были назвать родители?

С давних пор выбору имени уделяли особое внимание. Считалось, что оно способно оказать мощное влияние на судьбу человека, предопределить, насколько несчастным или счастливым он будет. У некоторых народов даже существовала традиция давать новорожденному два имени - одно из них будет тайным, сокровенным, второе - использоваться в общении и защищать от сглаза. В наши дни именам тоже отводится особенная роль, но куда большее внимание родители уделяют не значению, а благозвучности. Согласно статистике, в минувшем 2022 году в число популярных женских имен вошли София, Виктория, Александра, Полина, Ева. Кроме того, родители нередко выбирали для дочек необычные имена вроде Мии, Мирославы или Есении. А вот среди мужских имен лидерами стали Артем, Иван, Дмитрий, Марк и Матвей. Некоторые мамы и папы решили наречь сыновей выразительными иностранными именами, такими как Роберт или Марсель, другие же отдали предпочтение древним именам - Прохор, Серафим, Тихон и т.д.

Специально для девушек мы приготовили тест, который подскажет, какое имя подошло бы по характеру. Быть может, оно удивительным образом совпадет с вашим реальным именем?