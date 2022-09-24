Тест для девушек: из-за какой черты характера вас бросают парни

Когда мы встречаем человека, рядом с которым нам хорошо, комфортно и спокойно, кажется, что это чувство навсегда. Однако, к сожалению, союзы, в которых партнеры хранят чувства друг к другу до самой старости, большая редкость. Люди расстаются - это печальная, но неизбежная истина. Разрыв всегда причиняет боль - причем, по мнению ученых, это не просто красивое выражение, а суровая правда. После того, как в организме человека перестает вырабатываться серотонин, в организме наступает серьезный дисбаланс. Многие стремятся восполнить выработку дофамина и других нейромедиаторов удовольствия с помощью вредных привычек, в то время как окружающие считают, что человек просто хочет забыться. Мало того, ученые выяснили, что когда брошенный партнер разглядывает фотографию бывшего, в мозгу активируются те же зоны, которые отвечают за формирование сложных физических ощущений, например, резкой боли. Поэтому разрыв с возлюбленным - настоящий стресс не только для психики, но и для всего организма в целом.

Чтобы избежать новых расставаний и страданий, необходимо анализировать предыдущий опыт и свои ошибки, допущенные в отношениях. Пройдите наш тест и узнайте, по какой причине мужчины расстаются с вами.