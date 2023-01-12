Тест для девушек: форма губ поведает об особенностях вашего характера

Романтики и поэты готовы слагать целые оды, восхваляя красоту и притягательность женских губ. Одни сравнивают их с лепестками цветов, другие - со сладким медом; одним словом, ценители прекрасного не полезут за словом в карман, чтобы прославить достоинства любимой. Любопытно, что не так давно американские исследователи озадачились вопросом - какую форму губ из всего многообразия представленных вариантов стоит считать идеальной? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, ученые выбрали 20 женщин в возрасте от 18 до 25 лет, сфотографировали их и затем отретушировали снимки, изменив форму и пропорции губ. Затем получившиеся фото продемонстрировали мужчинам и предложили выбрать самые привлекательные варианты. Джентльмены практически единогласно сделали выбор в пользу пухлых губок, однако, вопреки трендам в пластической хирургии, предпочли, чтобы верхняя губа была меньше нижней. Из этого исследователи сделали вывод, что, несмотря ни на что, мужчины ценят естественные пропорции.

А какая форма губ у вас? И что она может сказать о вашем характере? Тест для представительниц прекрасного пола расскажет всю правду.