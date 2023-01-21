Тест для девушек: что о вашей личности расскажет макияж?

С тех самых пор, когда была изобретена косметика, женщины стремились украсить себя и произвести впечатление на окружающих. Сложно сказать, насколько хорошо это им удавалось в прошлые столетия, однако эксперименты последних лет показали: дамы с ярким “боевым раскрасом” на лице не воспринимаются в качестве лидеров. К таким выводам пришли психологи из Абертейского университета, расположенного в Шотландии. Они продемонстрировали добровольцам фотографии одних и тех же женщин, причем на некоторых из них макияж на лице отсутствовал полностью, на других он был легким или вечерним, на третьих - густым и выразительным. Всего было показано 16 пар снимков, из которых респондентам предстояло выбрать портреты, девушки на которых, по их мнению, обладали лидерскими качествами. Как оказалось, и мужчины, и женщины, принявшие участие в эксперименте, отдали предпочтение снимкам, где были запечатлены дамы с естественным макияжем или вовсе без него.

Какие тайны вашей личности способен поведать ваш макияж? Мы приготовили тест специально для женщин, который поможет не только развлечься, но и узнать о себе что-то новое.