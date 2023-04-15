Тест для девушек: что о вас на самом деле думают мужчины?

Многие женщины дорого бы дали за то, чтобы проникнуть в мысли представителей сильного пола, узнать, что же они на самом деле думают и использовать это тайное знание в своих целях. К сожалению для этих дам, возможность оказаться в мужском теле и понять, что же на самом деле привлекает владельца, бывает только в фантастических фильмах. Правда, раскрыть секрет хотя бы частично помогают ученые, которые проводят тематические исследования. Так, несколько лет назад эксперты из Университета Минью (Португалия) решили выяснить, как джентльмены обращают внимание на дамскую фигуру, в частности, насколько привлекательным им кажется изгиб спины и линия бедер. Специально для эксперимента ученые разработали 3D-модели женского тела. Затем 82 добровольцам, в числе которых были и представительницы прекрасного пола - для того, чтобы сравнить их реакцию с мужской, показали получившиеся модели с разных ракурсов. Как оказалось, чем более изогнутой была линия спины, тем привлекательнее казалась мужчинам фигура. Они же уделяли больше внимания бедрам, а дамы-добровольцы - талии (видимо, пытались на глаз определить обхват).

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