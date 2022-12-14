Тест для девушек: что о вас думают другие представительницы слабого пола?

Существует ли женская дружба? Несмотря на то, что многие обыватели до сих пор в ней сомневаются, ученые с полной уверенностью отвечают: да, существует! Более того, исследователи тщательно изучают этот феномен и пытаются найти различия между дружбой женской и мужской. Так, например, специалисты из Великобритании выяснили, что представители прекрасного и сильного пола придерживаются разных стилей общения. Сотрудники Оксфордского университета задействовали в эксперименте тридцать старшеклассников обоих полов. Сначала респонденты прошли тестирование, в ходе которого оценили свои взаимоотношения с коллективом и назвали своих друзей. Затем, спустя несколько месяцев после выпуска, когда добровольцы получили аттестаты и поступили в университеты, ученые снова проанализировали их дружеские отношения. Как оказалось, женщины общаются даже на расстоянии с помощью телефона и интернета, а вот парни предпочитают “живые” посиделки в баре или совместные походы на футбольный матч.

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