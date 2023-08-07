Тест для девушек: что на самом деле о вас думают мужчины?

Отношения между мужчинами и женщинами, кажется, уже изучены психологами и другими специалистами со всех сторон. Написаны сотни книг о том, как “жителям Марса” и “жительницам Венеры” лучше понять друг друга. Однако до сих пор представители двух полов ищут ответы на загадки и вопросы, которые их волнуют. По словам экспертов, существует несколько секретов, которые мужчины ни за что не выдадут, но будут рады, если женщины догадаются и проявят инициативу. Так, например, даже самые суровые и брутальные мачо обожают обниматься. Да и вообще, любые проявления нежности мужчины встречают на ура, главное тут все-таки не переусердствовать с сюсюканьем. Кроме того, как поведали эксперты, мужчины любят шопинг, как бы ни утверждали обратное. В свободное время парни тоже не прочь погулять по магазинам, но это не означает, что стоит тащить его с собой каждые выходные. Представители сильного пола предпочитают придерживаться своей собственной стратегии шопинга и заглядывать только в те магазины, которые им интересны, а вот ходить хвостиком за своей дамой по женским бутикам и ждать, пока она примерит все приглянувшиеся наряды - выше их сил. Хотите узнать, какой вас видят мужчины - романтичной или дерзкой? Тогда ответьте на вопросы нашего теста.

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