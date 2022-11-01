Тест для детей, выросших на советских мультиках: проверьте свои знания

“Ну, погоди!”, “Трое из Простоквашино”, “Летучий корабль”, - эти и многие другие советские мультфильмы хорошо знают и любят представители не только старшего, но и юного поколения. Однако советская мультипликация не ограничивается только этими популярными мультиками - некоторые творения мастеров анимации в силу разных причин остались неизвестными широкому кругу зрителей. Так, например, мало кто сможет сказать, как назывался самый первый мультик, созданный в России. Это была беззвучная анимационная картина “Прекрасная Люканида, или Война усачей и рогачей”, снятая русским режиссером Владиславом Старевичем. Ее первый показ был назначен 8 апреля 1912 года. В центре сюжета была любовная драма между царицей жуков-рогачей Люканидой и графом Героса, принадлежавшего к враждебному клану жуков-усачей. А первым мультипликационной картиной снятой в Советском Союзе, стали “Советские игрушки” Дзиги Вертова, вышедшие в 1924 году. В центре сюжетной линии оказалась сатирическая заметка из газеты “Правда”.

Эти мультфильмы стали первопроходцами - возможно, если бы не они, не было бы любимых с детства историй про попугая Кешу, бременских музыкантов и дядю Федора. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните советские мультики.