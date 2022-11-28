Тест для детей из 90-х: как хорошо вы помните песни той эпохи?

Песни, написанные и исполненные в 1990-е годы, до сих пор пльзуются больших успехом у слушателей всех поколений. Молодежь находит в хитах прошлых лет новые смыслы, их родители ностальгируют по тому времени, когда они были “янг энд бьютифул”. Интересно, что стать успешными не только в своей стране, но и на международном уровне в лихие 90-е смогли немногие. Например, в американские чарты ворвалась группа “Парк Горького” - композиция Bang держалась в топ-20 на протяжении нескольких месяцев, а однажды даже вошла в тройку главных хитов. Прощупав почву с помощью чартов, коллектив отправился в США на гастроли… и потерпел фиаско. В “Парке Горького” начались разногласия по поводу фронтмена, в результате лейбл отказался сотрудничать со скандальной группой и им пришлось вернуться в Россию. В это же время в стране появились первые исполнители в экзотичных для тех лет жанрах, например, в рэпе.

Если вы подпевали популярным хитам на дискотеках и концертах, коллекционировали кассеты любимых исполнителей, и, подобно Даниле Багрову, готовы были искать понравившуюся песню в записи долгое время, этот тест для вас. Попробуйте вспомнить строчки из хитов прошлых лет.