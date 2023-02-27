Тест для детей 90-х: помните ли вы хоть немного культовых покемонов?

Представить себе современную культуру без покемонов невозможно. Когда-то забавные, милые или опасные существа покорили весь мир, разделив его на поклонников и ярых противников. Влияние покемонов на мир и на зрителей трудно переоценить - несколько лет назад исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что у людей, которые в детстве смотрели мультсериал или играли в компьютерные игры на его основе, в затылочной части мозга появилась специальная зона, которая реагирует на изображения мультяшных зверушек. У тех, кто проводил свой досуг иначе, такой зоны нет. Автор эксперимента Джесси Гомез сам в детстве был фанатом покемонов и решил проверить, прошла ли эта любовь бесследно для организма или оставила какой-то след. Ученые собрали группу из одиннадцати добровольцев, часть которых провела детство за просмотром “Покемона” или играла в компьютерные игры, а часть - нет. Участникам эксперимента демонстрировали пиксельные изображения персонажей и в то же время проводили сканирование мозга. Оказалось, что у поклонников на картинки реагировала затылочно-височная борозда, в то время как у не-фанатов она оставалась спокойной.

Если вы смотрели мультсериал, то точно сможете справиться с нашим тестом.