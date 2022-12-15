Тест для дам: какой магической способностью вы владеете?

В современном мире отношение к магии неоднозначное. Кто-то до сих пор верит в сглаз, порчу и приворот, а кто-то убежден, что колдуньи и предсказательницы не что иное как вымысел, фантазия, сказка. А вот в древности магия была неотъемлемой частью человеческой жизни. В Месопотамии она была тесно связана с религиозными верованиями - настолько, что для обозначения магии и религии использовалось одно и то же слово. Египтяне опасались сглаза, а потому постоянно носили с собой защитные амулеты. А вот в Древней Греции и в Риме отношение к искусству колдовства было, мягко говоря, напряженное - местные жители считали магов недостойными и нахальными людьми, которые считают себя вправе вызывать богов и отдавать им приказы. Именно из такого отношения возник образ злой колдуньи, который нашел отражение в искусстве античности, в пьесах, поэзии, на мозаиках, и впоследствии распространился в мировой культуре.

Однако магия может быть не только темной, но и светлой. На какой вы стороне - доброй или злой магии? Какой волшебной способностью вы обладаете? Узнайте ответы на эти вопросы с помощью специального магического теста.