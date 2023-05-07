Тест для дам: к какому типу женщины ты относишься?

Психологию можно назвать одной из самых молодых наук в мире - она возникла примерно 130 лет назад. Несмотря на свой “юный возраст”, она может похвастаться большим количеством открытий, теорий, исследований, фундамент для которых заложили психологи в двадцатом веке. Любопытно, что порой людям кажется, что работать в этой сфере можно без специального образования. В психологии есть множество неакадемических направлений, получивших широкое распространение, но не имеющих под собой крепкой научной базы. Речь идет, например, о соционике, придуманной экономистом из Литвы Аушрой Аугустинавичюте. В своей теории об информационном метаболизме она опиралась на концепцию информационного обмена польского психиатра Антона Кемпинского и типологию личности, разработанную еще Карлом Густавом Юнгом. Под “информационным метаболизмом” понимался способ восприятия, обработки информации о мире и ее хранения. Всего в типологии Аушры Аугустинавичюте насчитывается шестнадцать типов, получивших свои названия в честь известных людей или персонажей - например, “Гамлет”, “Есенин”, “Жуков” и т.д.

Как уже было сказано ранее, в психологии существует большое количество различных типологий. Ответьте на вопросы теста и узнайте, к какому типу женщин вы относитесь.