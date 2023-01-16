Тест для ценителей живописи: сможете отличить Моне от Мане?

Человеку, далекому от мира искусства, порой бывает сложно разобраться в обилии терминов, направлений, имен. Особенно часто путаница возникает, когда речь заходит о двух французских художниках с практически идентичными фамилиями. Одного из них зовут Оскар Клод Моне, он творил в жанре импрессионизма. Его соотечественник Эдуард Мане также был одним из ярких представителей этого течения. Любопытно, что Мане оказал влияние на творчество Моне. В 1863 году должна была состояться выставка в Салоне, где жюри отдавало предпочтение академическим работам или картинам на историческую тематику. Полотна, стиль которых не пришелся по вкусу корифеям, были выставлены отдельной экспозицией. Предполагалось, что публика посмеется над художниками, посмевшими попрать законы академизма, однако именно тогда Моне увидел на выставке среди отвергнутых взыскательной комиссией работ картину Мане и был чрезвычайно ей впечатлен.

Сможете ли вы отличить работы Эдуарда Мане от произведений, вышедших из-под кисти его горячего поклонника Оскара Клода Моне? Пройдите наш тест на знание живописи и попробуйте заработать в нем высший балл.