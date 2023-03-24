Тест для автомобилистов СССР: для чего нужны эти вещи?
Только истинный автолюбитель сможет верно ответить на все вопросы.
Советский автопром во многом отличается от современного. Водителям двадцать первого века бывает сложно понять, для чего предназначались те или иные вещи, которые непременно находились в арсенале автолюбителей времен СССР. В интернете можно найти фотографии машин той эпохи, например, ЗИЛов, “газонов” и “Волг”, на радиаторе которых располагаются своеобразные защитные маски. Для чего они предназначались? Такие утепляющие маски появлялись на советских автомобилях в холодное время года. Поскольку в морозную погоду холодный воздух значительно остужал радиатор, необходимо было закрыть его самодельной маской. Чаще всего подобные утеплители использовали в старых автомобилях, где вентилятор радиатора работал от вала мотора и крутился непрестанно. Кроме того, с помощью масок из старых одеял или картона тепло сохранялось намного эффективнее, салон прогревался намного быстрее. Особенно актуально это было для регионов с холодными и суровыми зимами.
Сможете ли вы сказать, для чего нужны были автомобилистам эти необычные вещи? Проверьте свои знания, а может быть, и интуицию, с помощью нашего теста.