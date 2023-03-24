Тест для автомобилистов СССР: для чего нужны эти вещи?

Советский автопром во многом отличается от современного. Водителям двадцать первого века бывает сложно понять, для чего предназначались те или иные вещи, которые непременно находились в арсенале автолюбителей времен СССР. В интернете можно найти фотографии машин той эпохи, например, ЗИЛов, “газонов” и “Волг”, на радиаторе которых располагаются своеобразные защитные маски. Для чего они предназначались? Такие утепляющие маски появлялись на советских автомобилях в холодное время года. Поскольку в морозную погоду холодный воздух значительно остужал радиатор, необходимо было закрыть его самодельной маской. Чаще всего подобные утеплители использовали в старых автомобилях, где вентилятор радиатора работал от вала мотора и крутился непрестанно. Кроме того, с помощью масок из старых одеял или картона тепло сохранялось намного эффективнее, салон прогревался намного быстрее. Особенно актуально это было для регионов с холодными и суровыми зимами.

Сможете ли вы сказать, для чего нужны были автомобилистам эти необычные вещи? Проверьте свои знания, а может быть, и интуицию, с помощью нашего теста.