Тест: далеко не у каждого получится отгадать звезд по детскому фото

Эксклюзивные изображения знаменитостей всегда вызывают ажиотаж среди фанатов. Кто-то готов платить безумные деньги за то, чтобы получить кадры из редких фотосессий, кто-то мониторит соцсети любимой звезды в надежде увидеть ее фото в детском или юношеском возрасте. Ведь, как правило, поклонники в своем большинстве - подростки и им важно идентифицировать себя с кумиром, осознавать, что тот такой же человек из плоти и крови и тоже проходил через сложный пубертатный возраст. Впрочем, знаменитости охотно делятся своими детскими снимками, но при этом многие из них тщательно оберегают от посягательств папарации своих собственных детей и даже на селфи с малышом закрывают ему лицо смайликом или стикером. Если звезды и доверяют кому-то фотографировать своих отпрысков, то договариваются с крупными изданиями и за крпный гонорар позируют с детьми на камеру. Так, например, фото двойняшек Анджелины Джоли и Брэда Питта пара в свое время продала журналам People и Hello за 15 миллионов долларов.

Любите ли вы разглядывать детские фото звезд? Тогда этот тест для вас - попробуйте угадать, какие известные личности запечатлены на этих кадрах из личных архивов.