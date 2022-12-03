Тест: далеко не каждый сможет узнать город по фотографии. А вы справитесь?

С самого момента своего появления города считались средоточием прогресса, культурной и социальной жизни. Расцвет урбанизации пришелся на окончание девятнадцатого столетия, когда в надежде найти лучшую судьбу жители сел и деревень толпой хлынули в города. Мало-помалу крупные населенные пункты раскинулись на обширной территории и стали включать в себя более мелкие, образуя агломерации. Наибольшим во сем мире городом по своей площади считается Нью-Йорк (США) - его площадь, составляющая целых 12 093 км2, равна площади тихоокеанского государства Вануату. Большое яблоко, как называют Нью-Йорк во всем мире, считается самым совершенным образцом урбанизации - в настоящее время здесь насчитывается 472 станции метро, а число небоскребов превысило шесть тысяч. Также в число крупнейших по своей площади городов вошли Бостон (США), размеры которого скромнее, чем у Нью-Йорка - 9 539 км2, Токио (Япония) с его 8 231 км2, Чикаго (США) с 7 006 км2.

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