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Тест: Что является языком любви для вас?

19 июля 2022 07:20
Тест: Что является языком любви для вас?

Как вы выражаете свои чувства и каких проявлений любви ждете от окружающих?

"Ты меня не любишь", – заявляет один из партнеров другому, а в ответ получает недоуменный взгляд. Ведь второй половинке в паре кажется, что, напротив, он предельно внимателен и заботлив. У обоих в такой ситуации возникает четкое ощущение, словно они говорят на разных языках, не слышат и не понимают друг друга. Психологи считают, что два любящих человека зачастую действительно говорят на разных... языках любви. Все потому, что у каждого из людей разные представления о самом прекрасном чувстве, о способах его выразить, а также разные потребности. Гэри Чепмен, автор популярной книги "Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику", пишет о том, что наш язык любви формируется под воздействием множества факторов: примера родителей, методов воспитания в семье, индивидуальных черт личности. Мы ожидаем, что партнер сразу же поймет наш язык любви или же что в паре он будет одинаковым – однако когда этого не происходит, в отношениях возникают проблемы.

Сложный тест по кино СССР: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14

Пройдите тест и узнайте, на каком же языке любви говорите именно вы. А еще можно намекнуть на прохождение партнеру, чтобы уж точно избежать "трудностей перевода".

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Елена Королева
Елена Королева
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