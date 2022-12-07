Тест: Что вы знаете о легендарной тройке советских хоккеистов?

Михайлов, Петров и Харламов надолго внесли свои имена в историю отечественного и мирового хоккея. Дебютировали в одном звене легендарные спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, проявив себя осенью 1968 г. в октябрьском матче чемпионата Советского Союза. Мысль связать в трио сильнейших игроков посетила известного советского тренера Анатолия Тарасова. Петров, Харламов и Михайлов вступили в ЦСКА в 1967 г.: первым был Михайлов, которого тренер разглядел в клубе “Локомотив”, затем в “Крыльях Советов” ему приглянулся Петров и Харламов. Сами игроки решение Анатолия Тарасова объединить их в трио воспринимали положительно. По заявлениям Валерия Харламова, в трио царило удивительное взаимопонимание. Он рассказывал, что они с Михайловым и Петровым могли понимать друг друга не то что с полуслова - с полубуквы, взаимодействовали как единое целое, поскольку с ходу считывали, что собирается предпринять напарник.

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