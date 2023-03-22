Тест: что вы знаете о космонавтике?

С момента начала космической эры прошло немало лет. За это время на орбиту выходили космонавты, представители мира фауны, а порой земляне проявляли чудеса фантазии и отправляли к звездам неодушевленные предметы. Для чего? Все очень просто - таким образом человечество посылало к космос сигналы об уровне развития цивилизации. Кроме того, с помощью тех или иных вещей ученые ставили в космосе эксперименты, чтобы лучше понимать, с чем им приходится иметь дело. Так, например, в 1960 и 1964 году в США отправили на орбиту две сферы, полых внутри, изготовленных из лавсана с алюминиевым покрытием. Попали они туда в сложенном виде, и только потом надувались. Сферы не были оснащены никаким оборудованием, кроме радиомаяка, ведь их единственной целью было отражение радиосигналов, посылаемых с Земли. Проект получил название “Эхо”, при этом исследования, которые проводились с помощью этой системы, вели как американские, так и советские исследователи.

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