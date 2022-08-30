Тест: что вы помните о жизни в СССР?

Многие люди, родившиеся и выросшие в СССР, любят предаваться ностальгии по тем временам: мол, раньше-то лучше было. Однако миллениалам, которые знают о быте и других аспектах советской жизни лишь по рассказам старшего поколения, фильмам и книгам, та эпоха вовсе не кажется такой уж привлекательной. Так, например, современной молодежи трудно представить себе такое явление, как дефицит. Были, конечно, у советских магазинов и несомненные плюсы - цены на товары были не слишком высокими и фиксированными. Главная же сложность заключалась в том, что товары эти нужно было ухитриться достать. Конфеты, мясо, консервы, сыр и многие другие продукты попадали на прилавок не так часто, и за ними в буквальном смысле слова выстраивались километровые очереди. Тем, кто стоял в самом “хвосте”, оставалось лишь надеяться на то, что и на их долю что-нибудь останется. Счастливчики, успевшие приобрести дефицитные товары, не спешили полакомиться ими сразу - консервы, например, припрятывали в кладовку до праздников.

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