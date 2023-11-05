Тест: что вы помните о поэзии Серебряного века?

«Декаданс», — так писали о литературе Серебряного века критики-современники. Они называли эту эпоху упаднической, однако впоследствии она получила статус «русского Ренессанса». Все, кто прилежно посещал школьные уроки литературы, наверняка помнят, что Серебряный век породил множество направлений и течений. Философы, писатели и поэты пытались найти новый художественный язык, который одновременно отразил бы в себе дух современности и гармонично сосуществовал с традициями предшествующих поколений. Символизм, акмеизм, футуризм, — вот только несколько направлений, существовавших в то время. Практически в каждом из них существовали отдельные подгруппы, например, были и кубо-, и эгофутуристы. Как нетрудно догадаться, они стремились эпатировать читающую и не только публику, привлечь в себе всеобщее внимание. Выходя в свет, футуристы одевались так, что не заметить их было невозможно. Например, поэт Давид Бурлюк появлялся в обществе с жилете, сделанном из ткани для обивки диванов, с длинной серьгой в ухе и пучком редиса в петлице.

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