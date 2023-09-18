Тест: что вы найдете в Зазеркалье?

Произведения Льюиса Кэрролла об Алисе в Стране чудес стали классикой мировой литературы. Их с одинаковым удовольствием читают как дети, так и взрослые. А ведь писателем Чарльз Лютвидж Доджсон (да, именно такое имя носил Кэрролл согласно документам) стал, по сути, совершенно случайно. Сначала он просто рассказывал увлекательные истории детям Генри Лиддела, своего декана. Сказку, которая в результате приобрела мировую известность, он записал на бумагу только в 1865 году и опубликовал ее под псевдонимом. Любопытно, что рукопись “Алисы в Стране чудес” Кэрролл подарил Алисе Лиддел - девочке, которую считают прототипом книжной героини. В 1928 году владелица продала ее на аукционе в Лондоне, и рукопись отправилась в Америку. Любопытно, что в 1950-х годах она снова вернулась в Англию. Первые две тысячи экземпляров печатной книги не пришлись по вкусу Льюису Кэрроллу - иллюстрации были слишком далеки от того, что он себе представлял. Поэтому весь тираж отправился на макулатуру. Впоследствии писатель опубликовал еще одно произведение о приключениях Алисы, на этот раз в Зазеркалье. Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой волшебный артефакт вы могли бы там найти.

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