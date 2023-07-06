Тест: что ваш почерк расскажет о вас?

Ученые утверждают: почерк - такая же уникальная особенность нашей личности, как тембр голоса или отпечатки пальцев. Каким бы обыкновенным и заурядным ни казался нам собственный почерк, он совершенно не похож на другие. Иногда особенности нашей манеры письма могут сыграть забавную шутку. Например, несколько лет назад в СМИ появились сообщения о незадачливом грабителе из Англии по имени Алан Слэттери. 67-летний пенсионер запланировал ограбления сразу трех банков - в Истборне и Гастингсе. Он приходил в отделение и передавал кассиру написанную от руки записку, в которой требовал отдать ему все десяти- и двадцатифунтовые банкноты, которые были в наличии. Вот только первое ограбление пошло не так - сотрудники банка попросту не смогли расшифровать послание пенсионера. Позднее, когда Слэттери уже покинул банк, кассирам удалось понять, о чем говорится в записке. Они обратились в полицию и с помощью камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого. Спустя неделю пенсионеру удалось забрать у кассира другого банка больше двух тысяч фунтов стерлингов, а немного позднее его арестовали и приговорили к шести годам тюрьмы. Правда, с правом освободиться условно-досрочно через четыре года.

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