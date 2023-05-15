Тест: что ваш почерк расскажет о вас?

Сегодня каждый школьник знает, что почерк считается такой же индивидуальной особенностью человека, как отпечатки пальцев, голос, конституция и т.д. Двух идентичных почерков просто-напросто не существует - всегда найдется даже мелкая деталь, которая подскажет различия в манере письма. Впервые анализировать почерки начали в девятнадцатом веке. Первопроходцем был французский аббат Жан-Ипполит Мишон. В его коллекции насчитывалось множество образцов, и, тщательно изучив их, он пришел к выводу - особенности написания букв способны рассказать много любопытного о характере человека. С легкой руки Мишона изучением почерка занялись основательно и серьезно. В поле зрения исследователей попали не только характерные особенности в написании букв, но и их наклон, ширина, нажим пера, расстояние между буквами и словами и т.д. После тщательного анализа данные интерпретировались - с их помощью можно было определить характер владельца почерка и его психологическое состояние. Сегодня графологи - именно так называют специалистов по почерку - востребованы в медицине, психологии, криминалистике.

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