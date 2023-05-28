Тест: что ваш почерк говорит о вас?

В какой момент люди поняли, что почерк является такой же индивидуальной особенностью, как отпечатки пальцев? Исторические факты говорят о том, что впервые серьезный интерес к этому вопросу проявил французский аббат Жан-Ипполит Мишон. В его коллекции было множество образцов почерка разных людей, он занимался их систематизацией и анализом, на основании которых и пришел к выводу: почерк способен поведать много любопытного о характере человека. Мишон положил начало развитию такой науки, как графология. Исследователи из разных стран начали активно изучать особенности написания букв, нажим пера, ширину, наклон и размер букв и многие другие детали. В дальнейшем все полученные данные обобщались для того, чтобы вынести заключение о психологическом состоянии хозяина почерка и особенностях его характера. Любопытно, что впоследствии ученые выяснили - не так уж важно, пишет ли человек правой или левой рукой, а может быть, он вовсе лишен рук и держит ручку или карандаш в зубах или пальцах ног, все равно его почерк поведает о его личностных качествах. К таким выводам пришел немецкий физиолог Вильгельм Прейер.

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