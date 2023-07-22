Тест: что вас ждет в будущем?

“Устроены так люди - желают знать, что будет”, - поется в известной песне из советского кинофильма. Но действительно ли все люди хотят знать, что ждет их в будущем? Этим вопросом озаботились специалисты из Американской психологической ассоциации. Вместе с коллегами из Института развития человека имени Макса Планка (Германия) они выяснили, что большинство современников предпочли бы не иметь никакого представления о своей судьбе, чтобы избежать лишних страданий и переживаний. В эксперименте приняли участие около двух тысяч человек из Германии и Испании. Они прошли специальный опрос, результаты которого показали, что 85-90% респондентов не желали бы ничего знать о негативных событиях, которые ждут их в будущем. А порядка 70% опрошенных заявили, что не хотели бы проспойлерить себе и позитивные перемены в своей жизни. Как оказалось, только один процент людей, принявших участие в опросе, однозначно хотел бы знать свое будущее. Относитесь ли вы к числу тех людей, которые не желают заглядывать в будущее или любопытство так и тянет подсмотреть хоть одним глазком? Для тех, кто “хочет знать, что будет” мы приготовили специальный тест.

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