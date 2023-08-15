Тест: что вам нужно в жизни прямо сейчас?

Уйти с нелюбимой работы и открыть свой собственный бизнес. Признаться в чувствах человеку, который давно нравится. Заняться хобби, которое давно манило к себе. Люди мечтают об этом и многом другом, но боятся сделать шаг в направлении перемен. Психологи говорят, что проще всего решиться на изменения в молодости, чем старше мы становимся, тем сложнее выйти из зоны комфорта. Как преодолеть себя и отправиться навстречу переменам? Эксперты рекомендуют для начала проделать весь путь к мечте на бумаге. Составить пошаговый план действий, который как раз таки покажет - в переменах нет ничего страшного, если не рубить с плеча, а действовать рационально и осмысленно. Кроме того, специалисты говорят, что не стоит требовать от себя сразу же больших достижений на новом пути. Поначалу задачи, которые вы ставите перед собой, будут пугать своей масштабностью. Однако не нужно пытаться сразу же объять необъятное. Если вы будете совершать маленькие, но верные шаги, рано или поздно они непременно приведут вас к долгожданным изменениям.

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