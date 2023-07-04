Тест: что самое первое люди замечают в вас?

При знакомстве с новым человеком одни волнуются и переживают, удалось ли произвести благоприятное впечатление, другие же сохраняют буддистское спокойствие или вовсе не думают о том, какими они выглядят в чужих глазах. Безусловно, все эти вещи - очень индивидуальны, однако, по словам ученых, есть кое-что, о чем мы вовсе не задумываемся в момент знакомства, но что накладывает серьезный отпечаток на восприятие друг друга. Речь идет о запахе. Эксперимент, проведенный учеными из НИИ имени Хаима Вейцмана (Израиль), показали, что люди, которые впоследствии становятся друзьями, обладают схожим запахом. С помощью специального устройства, получившего забавное название “электронный нос”, исследователи проверили на идентичность запахов десять мужских и женских пар друзей. Все они поддерживали добрые отношения на протяжении не менее шести лет. Как оказалось, у друзей запахи были идентичными. Это открытие позволило говорить о том, что человеку свойственна та же модель поведения, что у млекопитающих животных, которые определяют конкурента или гипотетического партнера по запаху.

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