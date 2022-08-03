Тест: что осталось в вашей голове от школьной программы?

"А мне это в жизни пригодится?" – такой вопрос нередко могут услышать учителя от школьников. Многие ребята действительно считают, что большинство предметов, которые входят в образовательную программу, вовсе не обязательны для изучения и уж точно не пригодятся им за порогом учебного учреждения. Однако многие исследователи считают, что убрать ряд дисциплин из школьный программы невозможно, более того, необходимо ввести дополнительные. Так, например, американский доктор медицинских наук Дэниел Сигел считает, что в число изучаемых в школе предметов обязательно должна войти рефлексия как четвертый компонент базового образования – наряду с умением читать, писать и считать. По мнению ученого, навык понимать собственное сознание, а также понимать окружающих и сострадать им, совершенно необходим для современных школьников.

Как бы там ни было, именно по уровню школьных знаний многие люди судят о том, насколько хорошо образован их собеседник. Хотите проверить, насколько хорошо вы помните то, чему учили в школе? Пройдите наш тест, чтобы узнать, какие знания и воспоминания о школьных буднях у вас остались.