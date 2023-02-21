Тест: что о вашей личности могут рассказать повседневные привычки?

У каждого человека есть десятки самых разнообразных привычек, милых и раздражающих, полезных и вредных. Исследования ученых помогают понять, от каких повседневных действий стоит отказаться, чтобы не нанести вред своему здоровью - речь идет не только об очевидном пристрастии к курению, алкоголю, наркотикам и т.д. Нейробиологи из Университета Нотр-Дам (Индиана, США) пришли к заключению, что негативное влияние на здоровье человека оказывает привычка переставлять будильники по утрам на более позднее время. “Еще десять минуточек!” - думаем мы, слыша трель звонка и нажимая на заветную кнопочку. Кто-то убежден, что таким способом помогает себе проснуться как следует, однако, по мнению исследователей, отложенные будильники заставляют наш организм несколько раз испытывать стресс. Согласно опросам, большинство людей предпочитают вставать с постели лишь после 2-4 звонков будильника. Результаты эксперимента, проведенного американскими учеными, доказали, что такой способ просыпаться по утрам пусть и работает, но вместе с другими системами организма пробуждает систему стресса. Привычки могут рассказать не только о здоровье, но и о характере человека. Ответьте на вопросы теста и узнайте, как ваши привычки характеризуют вас.

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