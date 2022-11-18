Тест: что о вашей личности говорит дата рождения?

С древних времен люди верили в то, что числа наделены особой энергетикой и могут положительно или отрицательно влиять на судьбу человека. Эти верования легли в основу нумерологии - псевдонауки, последователи которой видят в комбинации чисел мистический смысл. Нумерологией увлекались, например, древнегреческие пифагорейцы, разделявшие мнение Пифагора о том, что мир представляет собой стройную систему, основанную на гармонии и числах, а также древние египтяне, китайцы и другие культуры. Изначально нумерология была тесно связана с математикой, но впоследствии отделилась от нее так же, как астрология отделилась от астрономии, а алхимия - от химии. В настоящее время нумерология распространена не столь широко, как раньше, однако многие люди до сих пор верят в магию чисел и выбирают для значимых событий - например, для помолвки или свадьбы - красивые или зеркальные даты. Кто-то убежден, что у него есть свое собственное счастливое число и в любой непонятной ситуации ищет его, надеясь, что оно принесет удачу.

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