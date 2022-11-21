Тест: что о вашем характере расскажет дата рождения?

День рождения - особенный праздник для каждого человека. Кто-то отмечает его с размахом, кто-то, наоборот, предпочитает о нем не вспоминать, однако равнодушных к нему точно нет. Ведь этот день когда-то стал точкой отсчета в жизни. Кстати, задумывались ли вы над тем, сколько человек нужно собрать в компании, чтобы хотя бы у двоих совпали дни рождения? Напрашивается предположение, что 183 - такой результат можно получить, разделив на два количество дней в году. Однако на самом деле это не так. Фокус в том, что вероятность увеличивается экспоненциально с размером группы. Чем больше в ней человек, тем больше возникает шансов, что как минимум у двух человек дата рождения будет совпадать. Согласно расчетам ученых, в группе из трех людей, при условии, что у одного из них дата рождения не совпадает с остальными двумя, вероятность составляет 0,82%, у 23 человек, которые образуют целых 253 пары, - 50,73%, а при 57 людях в группе вероятность достигает максимума - 99%. Таким образом, правильный ответ - 57 человек.

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