Тест: что о вашем характере могут рассказать отпечатки пальцев?
Необычный тест для тех, кто хочет узнать себя получше.
Отпечатки пальцев, как известно, уникальны. Как ни странно, эта простая истина стала известна лишь совсем недавно, в девятнадцатом столетии. Гипотеза о том, что папиллярные узоры являются неизменными и индивидуальными, была выдвинута в 1877 году. Ее автором был англичанин Уильям Джеймс Гершель, доводившийся внуком известному астроному Уильяму Гершелю. Поначалу дактилоскопия распространялась по миру медленно. Впервые с ее помощью раскрыли преступление в 1892 году. Это произошло в Аргентине, где была разработана первая в мире система классификации дактилоскопических отпечатков. Ее автором был полицейский чиновник Хуан Вучетич. Именно благодаря этой системе классификации был найден убийца детей - злодеяние совершила собственная мать несчастных. Ее вину смогли доказать с помощью дактилоскопической экспертизы. В России эта методика впервые была применена в 1906 году, вот только система, которой пользовались стражи порядка и закона, была разработана не Хуаном Вучетичем, а полицейским Эдвардом Генри.
Отпечатки могут рассказать не только о совершенных поступках человека, но и об его характере. Пройдите наш тест и узнайте, что говорят о вас папиллярные узоры.