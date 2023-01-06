Тест: что о вашем характере могут рассказать отпечатки пальцев?

Отпечатки пальцев, как известно, уникальны. Как ни странно, эта простая истина стала известна лишь совсем недавно, в девятнадцатом столетии. Гипотеза о том, что папиллярные узоры являются неизменными и индивидуальными, была выдвинута в 1877 году. Ее автором был англичанин Уильям Джеймс Гершель, доводившийся внуком известному астроному Уильяму Гершелю. Поначалу дактилоскопия распространялась по миру медленно. Впервые с ее помощью раскрыли преступление в 1892 году. Это произошло в Аргентине, где была разработана первая в мире система классификации дактилоскопических отпечатков. Ее автором был полицейский чиновник Хуан Вучетич. Именно благодаря этой системе классификации был найден убийца детей - злодеяние совершила собственная мать несчастных. Ее вину смогли доказать с помощью дактилоскопической экспертизы. В России эта методика впервые была применена в 1906 году, вот только система, которой пользовались стражи порядка и закона, была разработана не Хуаном Вучетичем, а полицейским Эдвардом Генри.

Отпечатки могут рассказать не только о совершенных поступках человека, но и об его характере. Пройдите наш тест и узнайте, что говорят о вас папиллярные узоры.