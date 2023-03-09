Тест: что о вас на самом деле думают окружающие?

Хотим мы того или нет, но мнение окружающих о нас играет большую роль в жизни - как в личных отношениях, так и в карьере. Кому-то от природы дано производить на людей хорошее впечатление, а кто-то, сколько бы ни пытался, не может вызвать симпатию у коллег, соседей, понравившегося представителя противоположного пола. Психологи говорят, что человек, сам того не сознавая, может обладать некоторыми телесными привычками, которые отталкивают. Так, например, в топ не вызывающих приязни поз, жестов и движений вошла активная жестикуляция. Возможно, в Италии или других странах, где руки “говорят” не меньше, чем язык, эту особенность не сочтут странной. Однако там, где не принято то и дело взмахивать руками, такую привычку воспринимают как признак лжи и попытку отвлечь собеседника с помощью суетливых движений перед глазами. Кроме того, неблагоприятное впечатление на окружающих производит сутулая спина - признак неуверенности и слабости, постоянное поглядывание на часы во время беседы (без комментариев), руки, скрещенные на груди - символ замкнутости и недоверия.

Какое впечатление вы производите на людей? Ответьте на несколько вопросов, а мы подскажем, как вас воспринимают окружающие.