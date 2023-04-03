Тест: что о вас говорит ваше рабочее место?

Несмотря на то, что фриланс мало-помалу набирает популярность, большинство людей по-прежнему работают в офисе. Помимо своих плюсов, у такой работы есть свои недостатки, многие из которых связаны с влиянием офисной среды на здоровье и самочувствие. По словам экспертов, один только рабочий стол может доставить своему владельцу множество неприятностей. В 2012 году американские ученые собрали образцы загрязнений со столов в 90 офисах по всей стране, от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Во время анализа было обнаружено около 500 всевозможных родов бактерий, многие из которых живут не только на поверхности рабочего стола, но и на коже человека, и на слизистых оболочках. Поэтому офисным работникам ученые настоятельно рекомендуют заботиться о чистоте своего рабочего места. Просто регулярно протирать стол антибактериальными салфетками или влажной тряпочкой недостаточно - необходимо помнить о том, что бактерии живут также на телефонных трубках, компьютерных мышках и клавиатуре. Их также обязательно нужно чистить.

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