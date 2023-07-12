Тест: что о вас думают люди?

Каждый человек хотел бы нравиться окружающим, пусть и не все могут открыто признаться в этом желании. Как сделать так, чтобы собеседник испытывал к вам искреннюю симпатию? Как произвести впечатление на того, кто вам небезразличен? Сотни тысяч людей со всего земного шара ежедневно задаются этими вопросами и ищут ответы в интернете и книгах по психологии. Эксперты назвали несколько простых и действенных хаков, с помощью которых можно легко расположить к себе собеседника. Во-первых, необходимо соблюдать дистанцию. Если в самом начале общения вы то и дело вторгаетесь в личное пространство собеседника (до 45 см), то он инстинктивно начинает испытывать дискомфорт. О какой уж симпатии тут можно говорить? Во-вторых, необходимо быть внимательным слушателем - не просто кивать и поддакивать в нужный момент, а действительно выражать участие, в том числе невербально. Никто не проникнется к вам теплыми чувствами, если во время диалога вы станете витать в своих мыслях. И, конец, эксперты советуют убрать телефон - гаджет станет отвлекать ваше внимание, а собеседник при этом испытает чувство неловкости.

Что думают о вас окружающие? Вы им нравитесь или раздражаете? Узнайте ответ с помощью нашего теста.